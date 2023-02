Spartoo : une pointure du RSE

Spartoo, l’un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, est fier de souligner son engagement, depuis sa création en 2006, en faveur de la responsabilité sociale d'entreprise.



« Depuis plus de dix ans, il est de notre responsabilité, en tant qu’acteur économique européen, de s’engager auprès d'actions de solidarité dans les pays en détresse, mais aussi pour des personnes dans le besoin. Notre soutien s’inscrit dans la durée pour favoriser la mise en œuvre de solutions locales, adaptées et efficaces pour permettre de diminuer la mortalité infantile à travers la formation de sages-femmes, mais aussi de favoriser l'accès à l'éducation », explique Boris Saragaglia, co-fondateur et président-directeur général de Spartoo. « Aussi, dans le contexte climatique actuel et en tant que leader européen de vente en ligne d'articles de mode, il nous paraît primordial de faire passer les enjeux environnementaux comme objectifs prioritaires », ajoute ce dernier.



Pour recevoir tous les prochains communiqués de presse de SPARTOO, un seul clic ! Inscrivez-vous sur la liste de diffusion spartoo@newcap.eu.