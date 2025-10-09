SPARTOO ANNONCE LA MISE A DISPOSITION DE SON RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Grenoble, France, le 09 octobre 2025 - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui la mise à disposition auprès du public et le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la Société à l’adresse, spartoo-finance.com, dans la rubrique Documentation/Rapports Financiers.
