Spartoo annonce des résultats annuels 2022 marqués par la bonne résilience de son activité B2C

• Volume d’affaires de 209,6 M€

• Chiffre d’affaires de 149,1 M€

• EBITDA ajusté représentant -0,8% du chiffre d’affaires

• Croissance des marques propriétaires de +16% comparée à 2021

• Croissance de plus de 40% des activités magasins et corners comparée à 2021

• Enrichissement de l’offre produits mode : 1,6 million d’articles en ligne

• Enrichissement de l’offre seconde main NewLife avec plus 90 000 références

• Enrichissement de l’offre éco-conçue avec plus de 7 000 références

• Prise d’une participation minoritaire (40% du capital) de la marque française SAAJ

• Services pour compte de tiers :

o TooPost : 40 nouveaux clients pour l’activité de transport

o TooBone : 25 nouvelles marques pour l’activité de Fulfilment





