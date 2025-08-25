SpaceX reporte le vol d'essai du vaisseau Starship en raison d'un problème de système au sol

un problème au niveau des systèmes au sol oblige à interrompre le dixième vol du Starship

L'enjeu est de taille après la série d'échecs des essais de cette année

Le lanceur Super Heavy devait tenter un amerrissage sur la côte texane

(Des mises à jour tout au long du vol) par Joey Roulette

SpaceX, la société d'Elon Musk, a annulé dimanche le lancement de la dixième mission de Starship depuis le Texas en raison d'un problème sur son site de lancement, retardant ainsi une tentative d'atteindre plusieurs étapes de développement souhaitées depuis longtemps et manquées en raison de tests antérieurs qui se sont soldés par des échecs précoces.

Le lanceur Super Heavy de 232 pieds (70,7 mètres) et sa moitié supérieure Starship de 171 pieds (52 mètres) étaient empilés sur un support de lancement dans les installations de la fusée Starbase de SpaceX alors qu'ils étaient remplis d'ergols avant le décollage prévu à 19 h 35 (heure de l'Est) (2335 GMT).

Mais à environ 30 minutes du décollage, SpaceX a déclaré sur X qu'elle "se retirait du dixième vol de Starship d'aujourd'hui pour laisser le temps de résoudre un problème avec les systèmes au sol."

Musk avait prévu de faire le point sur les progrès du développement de Starship avant le lancement de la fusée dimanche, mais une retransmission en direct a indiqué qu'elle avait été annulée.

SpaceX n'a pas précisé quand elle procéderait à une nouvelle tentative de lancement. Par le passé, des problèmes similaires ont été résolus en l'espace de quelques jours.

Le développement de la fusée de nouvelle génération de SpaceX, au cœur de la puissante activité de lancement de l'entreprise et des ambitions martiennes de Musk, a été confronté à des problèmes répétés cette année, alors que la NASA espère utiliser la fusée dès 2027 pour le premier alunissage en équipage depuis le programme Apollo.

Cette année, deux échecs des essais du Starship au début du vol, un autre échec dans l'espace lors de son neuvième vol et une explosion massive du banc d'essai en juin qui a envoyé des débris sur le territoire mexicain voisin ont mis à l'épreuve l'approche de SpaceX en matière de développement des essais jusqu'à l'échec. Malgré tout, la société a continué à produire rapidement de nouveaux vaisseaux pour les vols d'essai dans ses vastes installations de production Starbase.

Ces revers soulignent la complexité technique de la dernière version de Starship, dotée de capacités bien plus importantes, telles qu'une poussée accrue, un bouclier thermique potentiellement plus résistant et des volets d'orientation plus robustes, indispensables pour réussir la rentrée atmosphérique - des caractéristiques essentielles pour la réutilisation rapide de Starship, que M. Musk préconise depuis longtemps.

Le système empilé devait décoller du Texas vers le coucher du soleil dimanche, avant que l'étage supérieur de Starship ne se sépare du booster Super Heavy à des dizaines de kilomètres d'altitude. Super Heavy, qui a déjà atterri sur sa rampe de lancement à l'aide de bras mécaniques géants lors d'essais antérieurs, aurait plutôt visé le golfe du Mexique pour un atterrissage en douceur afin de tester une configuration de moteur de secours.

Starship devait brièvement allumer ses propres moteurs pour s'élancer plus loin dans l'espace, où il aurait tenté de larguer son premier lot de satellites Starlink fictifs et de rallumer un moteur tout en suivant une trajectoire suborbitale autour de la planète.

Après cette phase, le vaisseau vise une rentrée atmosphérique au-dessus de l'océan Indien, une phase de vol cruciale qui permet de tester divers prototypes de tuiles de protection thermique et de volets de moteur conçus pour supporter un barrage de chaleur ardente qui a largement déchiqueté l'extérieur de la fusée au cours des vols précédents.

"Le profil de rentrée de Starship est conçu pour solliciter intentionnellement les limites structurelles des volets arrière de l'étage supérieur au moment où la pression dynamique d'entrée est maximale", a déclaré SpaceX sur son site web.