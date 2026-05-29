SpaceX remporte un contrat de 4,16 milliards de dollars avec la Space Force américaine pour la fourniture de satellites de détection des menaces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le « Golden Dome » aux paragraphes 3 et 4)

La Force spatiale américaine a annoncé vendredi avoir attribué à SpaceX, la société d'Elon Musk sur le point d'entrer en bourse, un contrat de 4,16 milliards de dollars pour un programme de satellites destiné à suivre et à cibler les menaces aériennes.

L'(SB-AMTI (Space-Based Advanced Moving Target Indicator) est conçu comme un système de systèmes interconnectés, combinant des capteurs spatiaux, des liaisons de communication sécurisées et des installations de traitement au sol afin de renforcer la coopération au sein de la base industrielle spatiale gouvernementale.

Le système de défense antimissile « Golden Dome », fleuron de l'administration Trump, comporte plusieurs couches, dont une couche de détection et de suivi. Les satellites devraient jouer un rôle dans le suivi des missiles.

L'initiative Golden Dome vise à étendre les intercepteurs, les capteurs et les systèmes de commandement au sol, tout en ajoutant des satellites spatiaux pour détecter, suivre et potentiellement contrer les menaces aériennes, y compris les armes en orbite qui font encore l'objet de débats.

La Force spatiale a indiqué que plusieurs entreprises figuraient dans ce groupe de fournisseurs SB-AMTI, dont SpaceX, et qu’elle attribuera plusieurs contrats au cours de l’année à venir.

« Ce premier contrat devrait permettre de déployer une constellation de satellites d’ici 2028, offrant ainsi à la Force interarmées une capacité précoce pour éliminer les angles morts opérationnels », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

En début de semaine, la Force spatiale a attribué à SpaceX, qui vise une valorisation de plus de 1 750 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, un contrat de 2,29 milliards de dollars pour la construction d’un réseau de communications par satellite sécurisé et à haut débit destiné à relier les capteurs militaires et les plateformes d’armes à travers le monde.

Le coût du bouclier antimissile Golden Dome a atteint 185 milliards de dollars , soit une augmentation de 10 milliards de dollars, afin d’accélérer le développement de capacités spatiales clés, avait déclaré en mars le directeur du programme.