SpaceX remporte un contrat de 4,16 milliards de dollars avec la Force spatiale américaine pour un programme de lutte contre les menaces aériennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

La Force spatiale américaine a annoncé vendredi avoir attribué à SpaceX, la société d'Elon Musk qui s'apprête à entrer en bourse, un contrat de 4,16 milliards de dollars pour un programme destiné à détecter et à suivre des cibles aériennes depuis l'espace.

Le SB-AMTI (Space-Based Advanced Moving Target Indicator) est conçu comme un système de systèmes interconnectés, combinant des capteurs spatiaux, des liaisons de communication sécurisées et un traitement au sol afin de renforcer la coopération au sein de la base industrielle spatiale gouvernementale.

La Force spatiale a indiqué que plusieurs entreprises font partie de ce groupe de fournisseurs SB-AMTI, dont SpaceX, et qu'elle attribuera plusieurs contrats au cours de l'année à venir.

"Ce premier contrat devrait permettre de déployer une constellation de satellites d’ici 2028, offrant ainsi aux forces interarmées une capacité précoce pour éliminer les angles morts opérationnels", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

SpaceX, qui a dévoilé ses projets d’introduction en bourse au début du mois, vise une valorisation de plus de 1 750 milliards de dollars .

En début de semaine, la Force spatiale a attribué à SpaceX un contrat de 2,29 milliards de dollars pour la construction d’un réseau de communications par satellite sécurisé et à haut débit destiné à relier les capteurs militaires et les plateformes d’armes à travers le monde.