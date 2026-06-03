SpaceX obtient l'accord d'un comté du Texas pour la création d'une zone de réinvestissement liée à l'usine de puces Terafab

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'introduction en bourse prévue de SpaceX, paragraphes 2 à 4) par Sheila Dang et Akash Sriram

SpaceX a obtenu mercredi l'autorisation de créer une zone de réinvestissement au Texas malgré la vive opposition des habitants, franchissant ainsi un obstacle majeur pour son projet de complexe de fabrication de semi-conducteurs Terafab, d'une valeur de 119 milliards de dollars.

Ce projet est au cœur des efforts de SpaceX pour étendre ses activités au-delà des fusées et des communications par satellite vers les infrastructures informatiques de pointe et la production nationale de puces — des ambitions que les investisseurs considèrent comme un pilier majeur de la croissance future de l'entreprise. Ce mois-ci, SpaceX devrait lancer ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de l'histoire , les investisseurs scrutant de près la capacité de l'entreprise à traduire sa domination dans l'espace en nouveaux marchés liés à l'IA et à la fabrication de semi-conducteurs. L'entreprise prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action afin de lever la somme record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier. SpaceX prévoit de viser une valorisation de 1 750 milliards de dollars lors de son introduction en bourse très attendue.