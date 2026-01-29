 Aller au contenu principal
SpaceX, la société d'Elon Musk, envisagerait de fusionner avec Tesla, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 3)

SpaceX, la société d'Elon Musk, envisage une fusion potentielle avec Tesla TSLA.O ainsi qu'une combinaison alternative avec la société d'intelligence artificielle xAI, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Tesla ont augmenté de 3 % après la cloche à la suite de ce rapport.

SpaceX et xAI sont en pourparlers pour fusionner en vue d'une offre publique de vente à grande échelle prévue pour la fin de l'année, a rapporté Reuters en exclusivité plus tôt jeudi, afin de réunir les fusées de Musk, les satellites Starlink, la plateforme de médias sociaux X et le chatbot d'intelligence artificielle Grok sous un même toit.

L'entreprise spatiale a discuté de la faisabilité d'un rapprochement entre SpaceX et le fabricant de véhicules électriques Tesla, une idée qui suscite l'intérêt de certains investisseurs, selon le rapport de Bloomberg.

Toute transaction pourrait susciter un intérêt considérable de la part des fonds d'infrastructure et des investisseurs souverains du Moyen-Orient, ont déclaré certaines de ces personnes à Bloomberg.

SpaceX et Tesla n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

