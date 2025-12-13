SpaceX est valorisée à 800 milliards de dollars, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX a autorisé une vente d'actions par un initié qui valorise l'entreprise d'Elon Musk à environ 800 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.