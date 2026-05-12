SpaceX envisage des ports spatiaux à l'échelle mondiale alors que ses ambitions de lancement de Starship s'intensifient à l'approche de son introduction en bourse

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SpaceX est à la recherche de sites potentiels aux États-Unis et à l'étranger pour construire des "spatioports", a déclaré mardi le directeur général Elon Musk dans un message publié sur X, alors que l'entreprise se prépare à un avenir où son immense fusée Starship pourrait effectuer des milliers de lancements par an.

Contrairement aux fusées traditionnelles à usage unique, Starship est conçue pour être réutilisée rapidement avec un minimum de remise en état, une capacité que SpaceX juge essentielle pour réduire les coûts de lancement et permettre des milliers de vols par an.

Ce système de fusée entièrement réutilisable, conçu pour transporter plus de 100 tonnes de fret, est au cœur des projets à long terme d'Elon Musk pour la colonisation de Mars, le déploiement de satellites et le transport mondial rapide.

"Ce n'est un secret pour personne que nous avons l'intention de lancer Starship très fréquemment, avec pour objectif des milliers de vols par an", a également déclaré l'entreprise dans un communiqué publié en ligne, ajoutant qu'une telle cadence nécessiterait des lancements depuis "de nombreux sites différents".

Musk avait précédemment déclaré que les futurs spatioports pourraient fonctionner davantage comme des aéroports, gérant plusieurs lancements par jour avec des temps de rotation rapides des fusées.

SpaceX vise une introduction en bourse en juin, qui devrait être la plus importante introduction en bourse au monde, le fabricant de fusées cherchant à lever jusqu’à 75 milliards de dollars pour une valorisation d’environ 1 750 milliards de dollars, avaient précédemment indiqué des sources à Reuters.

L'entreprise effectue actuellement des vols d'essai de Starship depuis son site Starbase au Texas et développe des infrastructures supplémentaires en Floride. Cette poussée d'expansion intervient alors que l'activité de lancement commercial connaît un essor mondial, mettant à rude épreuve la capacité des principaux sites de lancement.

SpaceX a déclaré que le douzième vol d'essai de Starship, prévu dès le 19 mai, verrait le lancement des versions de nouvelle génération de la fusée, du propulseur Super Heavy et des moteurs Raptor, alors que l'entreprise teste des améliorations visant à permettre une réutilisabilité totale et rapide de la fusée.