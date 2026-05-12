 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX envisage des ports spatiaux à l'échelle mondiale alors que ses ambitions de lancement de Starship s'intensifient à l'approche de son introduction en bourse
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX est à la recherche de sites potentiels aux États-Unis et à l'étranger pour construire des "spatioports", a déclaré mardi le directeur général Elon Musk dans un message publié sur X, alors que l'entreprise se prépare à un avenir où son immense fusée Starship pourrait effectuer des milliers de lancements par an.

Contrairement aux fusées traditionnelles à usage unique, Starship est conçue pour être réutilisée rapidement avec un minimum de remise en état, une capacité que SpaceX juge essentielle pour réduire les coûts de lancement et permettre des milliers de vols par an.

Ce système de fusée entièrement réutilisable, conçu pour transporter plus de 100 tonnes de fret, est au cœur des projets à long terme d'Elon Musk pour la colonisation de Mars, le déploiement de satellites et le transport mondial rapide.

"Ce n'est un secret pour personne que nous avons l'intention de lancer Starship très fréquemment, avec pour objectif des milliers de vols par an", a également déclaré l'entreprise dans un communiqué publié en ligne, ajoutant qu'une telle cadence nécessiterait des lancements depuis "de nombreux sites différents".

Musk avait précédemment déclaré que les futurs spatioports pourraient fonctionner davantage comme des aéroports, gérant plusieurs lancements par jour avec des temps de rotation rapides des fusées.

SpaceX vise une introduction en bourse en juin, qui devrait être la plus importante introduction en bourse au monde, le fabricant de fusées cherchant à lever jusqu’à 75 milliards de dollars pour une valorisation d’environ 1 750 milliards de dollars, avaient précédemment indiqué des sources à Reuters.

L'entreprise effectue actuellement des vols d'essai de Starship depuis son site Starbase au Texas et développe des infrastructures supplémentaires en Floride. Cette poussée d'expansion intervient alors que l'activité de lancement commercial connaît un essor mondial, mettant à rude épreuve la capacité des principaux sites de lancement.

SpaceX a déclaré que le douzième vol d'essai de Starship, prévu dès le 19 mai, verrait le lancement des versions de nouvelle génération de la fusée, du propulseur Super Heavy et des moteurs Raptor, alors que l'entreprise teste des améliorations visant à permettre une réutilisabilité totale et rapide de la fusée.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,57 +2,86%
CAC 40
7 979,92 -0,95%
Or
4 718,77 +0,07%
SOITEC
144,7 -10,51%
TOTALENERGIES
78,3 +1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank