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SpaceX envisage de déposer une demande d'introduction en bourse dès cette semaine, selon The Information
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 01:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport)

SpaceX souhaite déposer son prospectus d'introduction en bourse auprès des autorités de régulation dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine, a rapporté The Information mardi, citant une personne ayant une connaissance directe des projets.

Les conseillers impliqués dans la préparation prévoient que la société pourrait essayer de lever plus de 75 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse, selon le rapport.

La part des investisseurs individuels pourrait dépasser 20 %, mais le pourcentage n'a pas encore été fixé, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

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