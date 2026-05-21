SpaceX dévoile son projet d'introduction en bourse

SpaceX a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse, ouvrant les comptes de la société qui a déjà révolutionné la technologie des fusées et dévoilant ses ambitions interplanétaires.

La cotation de la société du milliardaire américain Elon Musk devrait devenir la première introduction en bourse américaine à atteindre mille milliards de dollars et pourrait ouvrir la voie à un certain nombre d'introductions en bourse monumentales dans les mois à venir, parmi lesquelles figurent potentiellement celles des géants technologiques OpenAI et Anthropic.

Cela consoliderait également la position de SpaceX parmi les sociétés cotées en bourse les plus valorisées au monde, la deuxième du vaste empire commercial d'Elon Musk à dépasser les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Depuis sa création en 2002, SpaceX est devenue la plus grande entreprise spatiale au monde grâce au lancement de milliers de satellites Starlink. Son utilisation novatrice de fusées réutilisables a transformé l'économie spatiale, obligeant ses concurrents, comme Blue Origin l'entreprise de Jeff Bezos, à rattraper leur retard.

Si SpaceX s'est fait connaître en construisant des fusées et en lançant des satellites dans l'espace, la majeure partie de son chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars l'an dernier provenait de son service d'internet par satellite, et sa croissance future repose en grande partie sur des activités liées à l'intelligence artificielle. Sa jeune filiale xAI est encore déficitaire, selon le document déposé.

L'entreprise a identifié l'exploitation minière des astéroïdes, la fabrication en orbite et la production d'énergie sur la Lune et sur Mars comme des opportunités futures potentielles, bien que ces projets semblent encore très loin d'être réalisables.

SpaceX a averti que nombre de ses initiatives dépendent de technologies naissantes ou inexistantes, et qu'elles pourraient ne jamais devenir commercialement viables.

L'introduction en bourse de SpaceX devrait permettre de lever la somme record de 75 milliards de dollars, pour une valorisation d'environ 1.750 milliards de dollars.

L'entreprise a accéléré son processus de cotation et prévoit désormais une entrée en bourse le 12 juin.

(Echo Wang, Manya Saini et Niket Nishant; version française Camille Raynaud)