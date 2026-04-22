SpaceX annonce qu'elle a l'option d'acquérir la startup Cursor pour 60 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte)

SpaceX a déclaré avoir obtenu une option pour acquérir la startup de génération de code Cursor pour 60 milliards de dollars dans le courant de l'année, ou payer 10 milliards de dollars pour leur nouveau partenariat, alors qu'elle s'enfonce plus profondément dans le marché lucratif des outils de développement de l'IA.

Avec OpenAI et Anthropic, Cursor est l'une des nombreuses startups de la Silicon Valley qui ont attiré des vagues de développeurs en utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser le codage, une activité dans laquelle les entreprises d'IA ont trouvé un premier débouché commercial.

L'accord pourrait permettre à xAI, le fabricant de chatbots Grok avec lequel SpaceX a fusionné en février, de s'implanter plus solidement sur le marché de l'automatisation du codage, où il est jusqu'à présent resté à la traîne de ses rivaux. Cursor disposera également d'une plus grande capacité de calcul pour développer des modèles d'IA.

"La combinaison du produit phare de Cursor et de sa distribution à des ingénieurs logiciels experts avec le supercalculateur de formation Colossus de SpaceX, qui équivaut à un million de H100, nous permettra de construire les modèles les plus utiles au monde", a déclaré SpaceX dans un billet X publiémardi.

Colossus est la grappe de superordinateurs de xAI à Memphis, qu'elle a présentée comme la plus grande au monde. L'entreprise a dépensé des milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA.

L'annonce intervient avant les débuts publics très attendus de SpaceX dans les mois à venir, la société visant une valorisation de près de 1,75 trillion de dollars et une levée de fonds de 75 milliards de dollars qui pourrait être considérée comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Deux responsables de l'ingénierie produit chez Cursor, une startup qui vend des modèles d'IA pour les tâches de codage, ont déclaré en mars qu'ils avaient rejoint SpaceX pour contribuer aux projets lunaires de l'entreprise et à xAI, la startup de Musk spécialisée dans l'IA qui fait désormais partie de SpaceX.

Musk a souhaité la bienvenue aux ingénieurs, Andrew Milich et Jason Ginsberg, en déclarant: "Les centres spatiaux orbitaux et les moteurs de masse sur la Lune seront incroyables"