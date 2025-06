Soutien du Ministère des Armées au développement

du démonstrateur d’avion spatial VORTEX de Dassault Aviation

(Saint-Cloud, le 20 juin 2025) – A l’occasion du salon du Bourget, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation, ont annoncé ce jour la signature d’une convention de soutien au développement d'un démonstrateur d'avion spatial.

Ce démonstrateur représente la première étape d'une feuille de route incrémentale et intrinsèquement duale pour le développement d'une famille d'avions spatiaux baptisée VORTEX (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d'Exploration).

Dans la continuité de son rôle clé dans la souveraineté aéronautique nationale, Dassault Aviation construit cette feuille de route pour contribuer au développement de capacités stratégiques et répondre aux nouveaux enjeux de l'économie spatiale. Elle adresse de multiples applications dont le transport vers et depuis l’orbite, et les missions civiles et militaires d’une plateforme orbitale autonome.

S’appuyant sur l’expertise industrielle solide et reconnue de Dassault Aviation en tant qu’architecte et intégrateur de systèmes aériens complexes, renforcée par celle acquise dans le domaine spatial sur des projets aussi emblématiques que Hermès, le X-38 ou l’IXV, ce démonstrateur vise à valider les performances critiques liées à la configuration d'un avion spatial, en particulier la maîtrise du vol hypersonique, les technologies avancées de protection thermique et le contrôle du vol. Ces objectifs de démonstration constituent une étape incontournable pour réduire les incertitudes technologiques et préparer les décisions futures en matière de capacités spatiales opérationnelles, militaires et civiles.

À travers une démarche d’innovation agile visant à accélérer la maturation de technologies critiques et de concepts disruptifs, Dassault Aviation s’inscrit dans l’esprit du NewSpace, en optimisant les processus industriels et en recherchant l’équilibre optimal entre performance technique, rapidité de développement et maîtrise des risques et des coûts.

« À l’instar des appareils civils et militaires de Dassault Aviation, l'avion spatial VORTEX est conçu pour être très polyvalent. Il doit contribuer à transformer les usages du secteur spatial et à proposer de nouveaux champs d’application. Au carrefour des technologies de l’aviation et de l’espace, le VORTEX ouvrira sans aucun doute la voie à une nouvelle génération d’aéronautique spatiale, consolidant le positionnement stratégique de la France en tant que puissance spatiale de premier rang. Dassault Aviation est fier de porter ce défi historique et remercie le ministère des Armées pour sa confiance », a déclaré Eric Trappier.

