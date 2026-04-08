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Southwest transportera du vin gratuitement, un avantage rare face à la hausse des frais aériens
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 22:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N transportera gratuitement du vin au départ de certaines régions de la côte ouest des Etats-Unis après avoir lancé de nouveaux vols vers la région viticole de Californie, dans le cadre d'une rare gratuité alors que les transporteurs accumulent les frais supplémentaires pour couvrir les coûts élevés du kérosène.

Un porte-parole de la compagnie a déclaré mercredi qu'elle autoriserait les passagers à enregistrer gratuitement une caisse de vin à partir du 24 avril au départ de certaines destinations, principalement la région viticole de la côte ouest. La compagnie a annoncé cette mesure alors qu'elle inaugurait mardi son service à destination de Santa Rosa, en Californie. Southwest et Delta Air Lines DAL.N ont déclaré cette semaine qu'ils augmenteraient les frais pour les bagages enregistrés, faisant écho aux mesures prises par les transporteurs américains United Airlines UAL.O et JetBlue

JBLU.O pour compenser la flambée des coûts du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient. Le secteur mondial de l'aviation est confronté à la hausse des prix du kérosène, dont l'offre devrait rester limitée et coûteuse pendant des mois, même après un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

Depuis la pandémie, les transporteurs américains ont de plus en plus axé leurs activités sur les voyageurs haut de gamme, les entreprises et les membres de programmes de fidélisation, en pariant sur le fait que ces clients sont moins enclins à se retirer lorsque les tarifs augmentent.

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DELTA AIR LINES
68,100 USD NYSE +3,78%
JETBLUE AIRWAYS
5,0400 USD NASDAQ +10,77%
SOUTHWEST AIRLIN
40,400 USD NYSE +6,65%
UNITED AIRLINES
96,2900 USD NASDAQ +7,84%
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