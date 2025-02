Southwest Airlines supprimera 15% de ses effectifs

(AOF) - Southwest Airlines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé une réduction de ses effectifs destinée à réduire les coûts d’exploitation, augmenter l’efficacité et rendre la compagnie plus légère et plus agile dans le cadre du plan de transformation de l’entreprise. 1 750 postes sont concernés, soit 15 % des effectifs de l’entreprise. Les suppressions de poste toucheront presque exclusivement les postes de direction et d'encadrement. Southwest estime que les économies réalisées en 2025 seront d'environ 210 millions de dollars.

Les économies réalisées en 2026 seront de quelque 300 millions de dollars.

Cette annonce intervient après l'accord conclu fin octobre 2024 avec l'investisseur activiste Elliott après une bataille de plusieurs mois. Selon le compromis, le directeur général, Bob Jordan que le fonds voulait évincer, a finalement conservé son poste, tandis que le président exécutif Gary Kelly est parti à la retraite plus tôt que prévu.

