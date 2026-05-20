Southwest Airlines prévoit d'étendre son centre mondial en Inde pour atteindre les 1 000 employés, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam

LUV.N , de Southwest Airlines, prévoit d'augmenter ses effectifs au sein de son centre de compétences mondial récemment inauguré en Inde pour atteindre environ 1 000 employés au cours des prochaines années, alors qu'elle met en place son premier pôle de ce type en dehors de son siège social afin de développer ses capacités technologiques, a déclaré un cadre supérieur à Reuters.

La compagnie aérienne américaine, qui a inauguré mercredi son Centre mondial d'innovation à Hyderabad, en Inde, a déjà embauché plus d'une douzaine d'employés et prévoit d'atteindre les 200 employés à court terme, a déclaré Krishna Kallepalli, vice-président et directeur mondial de l'innovation et de l'(en Inde) chez Southwest Airlines, lors d'une interview.

Ce nouveau bureau n'a pas été conçu pour fonctionner comme un centre administratif traditionnel, a-t-il précisé.

« Nous ne voulons pas nous contenter d’un simple transfert et de créer un autre centre administratif », a-t-il déclaré. « Nous recherchons des capacités commerciales intégrant la technologie. »

Cette initiative intervient à un moment où le gouvernement américain tente d’encourager l’embauche sur le territoire national, tandis que les entreprises continuent de puiser dans les viviers de talents indiens en ingénierie et en IA.

Les GCC du pays sont passés du statut de centres d’externalisation à bas coût à celui de bureaux locaux d’entreprises mondiales soutenant leurs sociétés mères dans de multiples fonctions, notamment les opérations quotidiennes, les finances, la recherche et le développement.

« Nous commençons l’ (e en recrutant de l’) e dans le domaine de l’ingénierie de base… l’ingénierie de plateformes, l’ingénierie cloud, l’ingénierie réseau », a déclaré M. Kallepalli, ajoutant que le prochain domaine de recrutement concernera les compétences en science des données et en apprentissage automatique.

Southwest a loué environ 1 858 m² à Hyderabad et peut accueillir immédiatement quelque 200 employés.

Il n’a pas donné de calendrier précis pour l’expansion prévue à 1 000 employés, mais a déclaré que l’entreprise souhaitait se concentrer sur une expansion à « une échelle pragmatique appropriée ».

Le dirigeant a également ajouté que l'IA stimulait actuellement la demande d'embauche dans le secteur des GCC en Inde plutôt que de remplacer des emplois.