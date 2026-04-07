Southwest Airlines limitera les passagers à un seul chargeur portable sur ses vols

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(Ajout d'informations supplémentaires de la part de Southwest, d'informations sur les incidents et actions passés, et de commentaires de la FAA dans les paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

Southwest Airlines LUV.N a annoncé mardi qu'elle limiterait les passagers à un seul chargeur portable au lithium sur les vols et qu'elle interdirait de les ranger dans les compartiments supérieurs afin de réduire les risques d'incendies de batteries en vol.

La nouvelle politique sur les banques d'alimentation entre en vigueur le 20 avril et Southwest a également déclaré que les chargeurs portables ne sont plus autorisés à être rechargés à l'aide de l'alimentation électrique du siège.

Le mois dernier, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), basée à Montréal, a déclaré que l'utilisation des power banks, ou batteries rechargeables portables, serait limitée à deux par passager dans le cadre des nouvelles règles d'utilisation de ces appareils en vol et qu'il était interdit de recharger les power banks pendant les vols.

Des compagnies aériennes telles que le groupe Lufthansa

LHAG.DE et des pays comme la Corée du Sud avaient déjà introduit des restrictions sur l'utilisation des blocs d'alimentation en vol, à la suite d'incidents tels que l'incendie d'un avion d'Air Busan 298690.KS en 2025.

L'OACI fixe normalement des normes mondiales pour l'aviation, qui sont pour la plupart approuvées par ses 193 États membres. Les nouvelles spécifications concernant les banques d'alimentation entrent en vigueur immédiatement.

En septembre, l'administration fédérale américaine de l'aviation a lancé une alerte de sécurité aux compagnies aériennes concernant les risques liés aux piles au lithium dans les compartiments passagers des avions, citant de nombreux incidents graves.

La FAA a indiqué qu'il y avait eu 97 incidents liés à des piles impliquant de la fumée, un incendie ou une chaleur extrême sur des vols l'année dernière, contre 89 en 2024.

Southwest a déclaré que les banques d'alimentation portables doivent être stockées dans le bagage à main sous le siège d'un passager ou être avec lui. La compagnie aérienne a déclaré que sa nouvelle politique était mise en œuvre "pour renforcer notre capacité à contenir et à atténuer les incidents liés aux batteries au lithium, notamment en réduisant le risque d'incendie des batteries"

Southwest a déclaré que d'ici à la mi-2027, l'ensemble de sa flotte sera équipée d'une alimentation électrique à bord des avions, ce qui réduira la dépendance à l'égard des chargeurs portables.