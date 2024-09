Southwest Airlines: l'activiste Elliott demande toujours le départ du patron Robert Jordan

(AOF) - Elliott Investment Management a déclaré à l'Aircraft Mechanics Fraternal Association qu'il souhaitait toujours remplacer le CEO de Southwest Airlines, Robert Jordan, même après que la compagnie aérienne américaine s’est engagée à remanier son conseil d'administration. C’est ce qu’affirme une note syndicale consultée par Reuters, après une entrevue de l’investisseur avec l’organisation, l'un des principaux syndicats de la compagnie, le 12 septembre. L'Aircraft Mechanics Fraternal Association représente environ 3 000 mécaniciens de la compagnie.

Selon la même source, le fonds souhaite que Gary Kelly, président exécutif, quitte son poste plus tôt que prévu.

La réunion a eu lieu deux jours après que Southwest a déclaré que six de ses administrateurs démissionneraient en novembre et que Gary Kelly prendrait sa retraite l'an prochain, mais que Robert Jordan resterait en poste.

