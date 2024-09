Southwest Airlines annonce des décisions "difficiles"

(AOF) - La compagnie aérienne Southwest Airlines a averti ses employés qu'elle allait bientôt devoir prendre des décisions "difficiles" dans le cadre d'une stratégie visant à restaurer ses bénéfices et à contrer les exigences de l'investisseur activiste Elliott Investment Management, selon Bloomberg. La compagnie américaine envisage d'apporter des modifications à ses itinéraires et horaires de vol pour augmenter son chiffre d’affaires selon un message du directeur de l'exploitation Andrew Watterson.

Elliott a déclaré mi-septembre qu'il souhaitait toujours le départ du CEO de Southwest Airlines, Robert Jordan, même après que la compagnie aérienne américaine s'est engagée à remanier son conseil d'administration.

