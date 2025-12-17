Soutenance de la thèse CIFRE de doctorat présentant les résultats positifs obtenus avec la nouvelle technologie ultrasonore de SpineGuard

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.



• Faisabilité de la détermination du point d’entrée et de la trajectoire d’une visée vertébrale

• Complément idéal de la technologie DSG de guidage en temps réel sans rayons X

• Collaboration avec les laboratoires LIB et ISIR de Sorbonne Université



SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce que son ingénieur doctorant Jorge Andrés Pérez Velásquez a soutenu avec succès sa thèse le 11 décembre à Paris, rapportant les progrès réalisés avec une nouvelle technologie ultrasonore robotiquement assistée permettant de déterminer le point d’entrée et la trajectoire pédiculaire depuis la surface osseuse de la colonne vertébrale.