Soutenance de la thèse CIFRE de doctorat présentant les résultats positifs obtenus avec la nouvelle technologie ultrasonore de SpineGuard
• Faisabilité de la détermination du point d’entrée et de la trajectoire d’une visée vertébrale
• Complément idéal de la technologie DSG de guidage en temps réel sans rayons X
• Collaboration avec les laboratoires LIB et ISIR de Sorbonne Université

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce que son ingénieur doctorant Jorge Andrés Pérez Velásquez a soutenu avec succès sa thèse le 11 décembre à Paris, rapportant les progrès réalisés avec une nouvelle technologie ultrasonore robotiquement assistée permettant de déterminer le point d’entrée et la trajectoire pédiculaire depuis la surface osseuse de la colonne vertébrale.

Valeurs associées

SPINEGUARD
0,1000 EUR Euronext Paris -8,09%

