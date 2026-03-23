Sonova dans le rouge, l'affinement des objectifs 2025-2026 déçoit
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:09
Le fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'audition a présenté sa stratégie et ses objectifs de moyen terme. En vue d'affiner son orientation stratégique, la société prévoit de céder son activité Consumer Hearing pour se concentrer pleinement sur ses activités principales de soins auditifs. L'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de 6 milliards de francs suisses d'ici l'exercice 2030-2031.
La principale déception pour les investisseurs vient du fait que Sonova a confirmé ses prévisions précédemment communiquées pour l'exercice en cours (2025-2026), mais avec une croissance attendue dans le bas de la fourchette. Le chiffre d'affaires consolidé est attendu en hausse de 5 à 9% et l'Ebita normalisé en croissance de 14 à 18%, le tout à taux de change constants.
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