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Sonova bien reçu par les investisseurs, moins par Jefferies
information fournie par AOF 18/05/2026 à 15:02

(Zonebourse.com) - Sonova est particulièrement entouré depuis l'ouverture à la Bourse de Zurich ( 5,25%, à 188,50 francs suisses) après la publication de ses résultats de l'exercice 2025-2026.

La société spécialisée dans les solutions auditives innovantes a indiqué que ses résultats étaient conformes aux objectifs annoncés et confirmaient une poursuite de la surperformance du marché.

Sur l'exercice, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 3,605 milliards de francs suisses, en hausse de 5,9% à taux de change constants. Cette bonne performance a été soutenue par une forte croissance (7,5%) dans les activités combinées Wholesale et Retail, qui a entraîné des gains de parts de marché durables.

En parallèle, l'Ebita a progressé de 7,7%, à 724,2 millions de francs suisses, toujours à change constants. Quant au bénéfice par action, il a bondi de 13,6%, toujours selon les mêmes conditions, à 9,02 francs suisses.

En données publiées, le chiffre d'affaires est en très léger repli de 0,2%, l'Ebita recule de 5,8% et le bénéfice par action de 3,8%.

Pour l'exercice 2026-2027, le Suisse table sur une hausse de son chiffre d'affaires consolidé de 5 à 8% et une croissance de l'Ebit opérationnel de 7 à 10%, le tout à change constants.

Commentant ces prévisions, Jefferies indique que le consensus pour le chiffre d'affaires est à 5,9%. Les analystes estiment que ces objectifs sont soutenus par une croissance du marché de 2 à 4%, une nouvelle plateforme pour la vente en gros, et une croissance organique robuste dans le commerce de détail avec une accélération des ouvertures de magasins. Le groupe devra toutefois faire face à des vents contraires persistants dans les implants cochléaires au premier semestre. Les implants cochléaires sont des dispositifs médicaux électroniques destinés aux personnes souffrant d'une surdité sévère à profonde, lorsque les appareils auditifs classiques ne suffisent plus.

Jefferies a confirmé sa recommandation à sous-performance pour le titre Sonova, avec une cible de cours de 155 francs suisses, soit un potentiel de baisse de 13% au cours de vendredi soir.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 15:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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