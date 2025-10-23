Sonic Automotive atteint son niveau le plus bas depuis trois mois après la publication d'un résultat négatif au troisième trimestre ; les autres entreprises du secteur reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions de Sonic Automotive SAH.N ont chuté de 13% àenviron 68 dollars, atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois

** Le distributeur de produits automobiles et de sports motorisés affiche un bénéfice par action ajusté de 1,41 $ au troisième trimestre, contre une estimation de 1,73 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** SAH annonce un chiffre d'affaires de 3,93 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 3,60 milliards de dollars

** Les autres détaillants d'automobiles et de pièces détachées chutent également en raison des difficultés du secteur automobile

** Les actions de CarMax KMX.N en baisse de 2,8%, Group 1 Automotive GPI.N en baisse de 4%, AutoNation en baisse de 2,5%, Carvana CVNA.N en baisse de près de 1%

** Le prêteur à risque PrimaLend Capital Partners s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites mercredi, ajoutant aux signes de tension sur les marchés du crédit après des dépôts similaires par le prêteur automobile Tricolor Holdings et First Brands en septembre

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 6 % depuis le début de l'année