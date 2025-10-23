Sonic Automotive atteint son niveau le plus bas depuis trois mois après l'annonce d'un bénéfice négatif au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Sonic Automotive SAH.N ont chuté de 11% à 69$ dans les échanges du matin, atteignant ainsi leur plus bas niveau depuis trois mois

** Le distributeur de produits automobiles et de sports motorisés affiche un bénéfice par action ajusté de 1,41 $ au troisième trimestre, contre une estimation de 1,73 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** SAH annonce un chiffre d'affaires de 3,93 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre des estimations de 3,60 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 10 % depuis le début de l'année