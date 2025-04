Solvay: une ligne de production de terres rares inaugurée information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir officiellement inauguré sa ligne de production de terres rares pour aimants permanents sur le site de La Rochelle, marquant une étape importante dans son engagement à atteindre les objectifs stratégiques de l'Europe.



Cette expansion permet au groupe de chimie belge de commencer la livraison de terres rares pour aimants permanents, et vient consolider un site industriel existant, la plus grande usine hors de Chine capable de séparer toutes les terres rares.



Solvay rappelle qu'il s'agit d'éléments essentiels pour les moteurs de véhicules électriques, les énergies renouvelables, l'électronique avancée et les systèmes de défense. Son usine s'approvisionnera auprès de divers fournisseurs et partenaires miniers.





