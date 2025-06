Solvay: un centre de stockage d'hydrogène en Espagne information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - Solvay et Enagás ont signé un accord pour développer un centre de stockage d'hydrogène à Polanco, en Cantabrie en Espagne.



Solvay apportera son expertise en matière de développement d'infrastructures de cavernes salines - créées à l'origine pour des opérations de production de carbonate de soude et réaffectées au stockage.



Enagás apporte son expertise en matière de transport d'énergie et d'infrastructure d'hydrogène pour intégrer cette capacité dans le futur système énergétique de l'Espagne.



'Les cavernes offriront une solution sûre, flexible et évolutive pour le stockage de l'hydrogène renouvelable, ce qui contribuera à la stabilité du réseau et permettra de remédier à l'intermittence de l'électricité d'origine renouvelable' indique le groupe.



' Cette collaboration avec Enagás souligne le rôle stratégique de l'industrie chimique européenne dans la mise en oeuvre de solutions énergétiques propres ', a déclaré Etienne Galan, président de l'activité Carbonate de soude et dérivés de Solvay.





