Solvay : résultats en baisse

(AOF) - Solvay a dévoilé des comptes trimestriels et semestriels en repli, marqués par un chiffre d’affaires net en baisse de 7,8 %, à 1,102 milliard d’euros, sur la période d’avril à juin. L’Ebitda s’est quant à lui affaissé de 15,4 %, à 230 millions d’euros, faisant baisser la marge d’Ebitda de 1,9 point, à 20,9 %. De son côté, le free cash-flow a diminué de plus de moitié en passant de 120 à 54 millions d’euros. Sur les six premiers mois de l’année, les données publiées sont également en nette diminution avec des revenus nets de 2,223 milliards d’euros, en baisse de 7,2 %.

L'Ebitda a reculé de 10,8 %, à 480 millions d'euros, pour une marge de 21,6 %, en baisse de 0,9 point. Enfin, le free cash-flow a chuté de 60,7%, pour s'installer à 97 millions d'euros.

Pour expliquer ces contre-performances, le chimiste belge a précisé que le deuxième trimestre avait été marqué par un environnement de marché morose, lié aux tensions tarifaires et géopolitiques. Pour le groupe, cela s'est traduit par une baisse continue de la demande à court terme. Sur la période d'avril à juin, Solvay a réussi à réaliser 29 millions d'euros d'économies grâce à des initiatives de réduction des coûts structurels.

Solvay a confirmé les objectifs qu'il a mis à jour le 14 juillet dernier. L'Ebitda annuel sous-jacent est attendu entre 880 et 930 millions d'euros, contre 1 à 1,1 milliard d'euros précédemment. La prévision de free cash-flow est restée inchangée à 300 millions d'euros, avec un maximum de 300 millions d'euros d'investissement.

Points clés

- Groupe chimique créé en 1863, leader mondial dans plusieurs de ses spécialités polymères, matériaux composites... ;

Chiffre d'affaires de 4,7Mds€ réparti entre chimie de base pour 61 % et matériaux de performance pour 39 %

- Ventes réalisées à 33 % en Europe, 19 % en Amérique du nord, 22 % en Amérique latine et 26 % en Asie ;

- Portefeuille de clientèle équilibré : 24 % vers la chimie et les applications industrielles, 19 % vers l’automobile, 17 % vers les biens de consommation, 15 % vers l’alimentation, 12 % vers les ressources et l’énergie, 9 % vers le bâtiment & la construction et 4 % vers l’électronique ;

- Modèle d’affaires de consolidation des positions sur les marchés, via les innovations de procédés, la position de référence en matière de coûts, procédés & transition énergétique et la discipline dans l’utilisation du capital ;

- Capital contrôlé à 30,81 % des droits de vote par la holding familiale Solvac, Pierre Gurdjian présidant le conseil de 10 administrateurs et Philippe Kehren le comité exécutif.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réorganisation opérationnelle dirigée par une gouvernance centrale forte,

- rationalisation des opérations via le programme STAF factory avec objectif de réduction des coûts de 300 M€ d’ici 2028 (137 M€ depuis début 2024),

- création de valeur par positionnement sur la transition énergétique : lancement de la 1 ère plateforme européenne de terres rares pour aimants permanents à l’usine de la Rochelle (investissement de 100 M€), usine de péroxyde d’hydrogène à Taïwan…

- innovation fondée sur 6 centres de R&D intégrant les impacts environnementaux dans son approche et améliorant les procédés, et multiplication des partenariats, tels les liens stratégiques de recherche avec les industriels chinois,

- Stratégie environnementale « For generations » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : réduction de 30 % des émissions internes de CO2 et de 20 % pour toute la chaîne de valeur, sortie totale du charbon,

- nouvelles solutions : projet de la 1 ère usine de carbonate de soude neutre en carbone en Arabie séoudite, silice biocirculaire… ;

- réduction du risque énergétique -32 des 45 sites européens recourant au gaz naturel ;

- Bilan maîtrisé avec une dette de 1,7 Md€ à fin mars donnant un levier de 1,7.

Défis

- Face à un environnement économique incertain, recul des prix de vente et des investissements industriels, ramenés à 300 M€ en 2025 ;

- Lancement, sur le site de La Rochelle, d’une unité de production d’oxydes de terres rares séparés pour aimants permanents, pour un investissement de 100 M€, destinée à satisfaire 30 % des besoins européens en 2030 ;

- Objectifs 2025 révisés en baisse :

- 1 er semestre : stabilité des ventes et repli du bénéfice d’exploitation,

- pour l’exercice, bénéfice opérationnel annuel légèrement supérieur à 1 Md€ et autofinancement libre autour de 300 M€ ;

- Dividende 2024 stable à 2,43 €, versé avec acompte.