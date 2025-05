Solvay : résultats du premier trimestre 2025

Communiqué de presse Information réglementée

Des performances résilientes soutenues par un portefeuille diversifié et des réductions de coûts

Bruxelles, le 8 mai 2025 - 7h00 CEST

Faits marquants

Le chiffre d'affaires sous-jacent du T1 2025 s'est établi à €1 122 millions, en baisse de -5,8% en organique par rapport au T1 2024. Les incertitudes macroéconomiques ont incité les clients à se montrer plus prudents au cours de la seconde partie du trimestre, ce qui a entraîné un certain ralentissement de l’activité du carbonate de soude, en particulier en mars. La plupart des autres activités se sont montrées résilientes.

du T1 2025 s'est établi à €1 122 millions, en baisse de -5,8% en organique par rapport au T1 2024. Les incertitudes macroéconomiques ont incité les clients à se montrer plus prudents au cours de la seconde partie du trimestre, ce qui a entraîné un certain ralentissement de l’activité du carbonate de soude, en particulier en mars. La plupart des autres activités se sont montrées résilientes. L'EBITDA sous-jacent du T1 2025 de €250 millions est en baisse par rapport au T1 2024 (-5,7% en organique), avec une marge d’EBITDA sous-jacent de 22,3%. Il a été soutenu par un gain exceptionnel d'environ €10 millions lié à l'issue favorable d'un litige en matière de brevet lié au segment Performance Chemicals.

du T1 2025 de €250 millions est en baisse par rapport au T1 2024 (-5,7% en organique), avec une marge d’EBITDA sous-jacent de 22,3%. Il a été soutenu par un gain exceptionnel d'environ €10 millions lié à l'issue favorable d'un litige en matière de brevet lié au segment Performance Chemicals. Les initiatives de réduction des coûts structurels ont permis de réaliser €27 millions au T1 2025, portant le total des économies cumulées à €137 millions depuis le début de l'année 2024.

ont permis de réaliser €27 millions au T1 2025, portant le total des économies cumulées à €137 millions depuis le début de l'année 2024. Le bénéfice net sous-jacent des activités poursuivies est de €102 millions au T1 2025 contre €119 millions au T1 2024.

des activités poursuivies est de €102 millions au T1 2025 contre €119 millions au T1 2024. Le Free cash flow s'est élevé à €42 millions au T1 2025, conformément à la saisonnalité habituelle, incluant des dépenses d'investissement de €-70 millions.

s'est élevé à €42 millions au T1 2025, conformément à la saisonnalité habituelle, incluant des dépenses d'investissement de €-70 millions. La dette nette sous-jacente s’établit à €1,7 milliard, ce qui correspond à un ratio d'endettement de 1,7x.

s’établit à €1,7 milliard, ce qui correspond à un ratio d'endettement de 1,7x. Confirmation des perspectives 2025 : EBITDA sous-jacent actuellement attendu dans la moitié inférieure de la fourchette prévisionnelle ; prévisions de €300 millions de free cash flow 1 confirmées





sous-jacent (en M€) T1 2025 T1 2024 % % organique Chiffre d'affaires net 1 122 1 201 -6,6% -5,8% EBITDA 250 265 -5,9% -5,7% Marge d'EBITDA 22,3% 22,1% +0,2pp - FCF 1 42 126 -66,5% - ROCE 17,2% 19,8% -2,7pp -

1 Free cash flow (FCF) est ici Free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies.

Philippe Kehren, CEO de Solvay

« Le contexte macroéconomique actuel est incertain et marqué par des difficultés que nous n'avions pas envisagées initialement. Toutefois, la force de notre modèle d'entreprise mondial, local et résilient nous permettra de faire face à ces défis.

Notre objectif à court terme est clair: accélérer la transformation du Groupe et maîtriser nos dépenses afin d'optimiser la génération de trésorerie. Et je me réjouis des progrès continus réalisés dans ces domaines, portés par l'engagement de nos équipes à l'échelle mondiale.

J'ai toute confiance dans la capacité des collaborateurs de Solvay à réussir dans l'environnement actuel et à continuer à répondre aux attentes de toutes nos parties prenantes. »

Perspectives 2025

Le contexte actuel de la demande est incertain, mais la nature essentielle de ses activités rend Solvay résilient. La société prévoit que le chiffre d'affaires sous-jacent du deuxième trimestre sera stable par rapport au premier trimestre 2025, tandis que l'EBITDA sous-jacent devrait être en baisse par rapport au T1, qui comprenait un gain exceptionnel d'environ €10 millions, et alors que le deuxième trimestre commencera à voir une augmentation des coûts temporaires liés à la sortie du “Transition Service Agreement” avec Syensqo.

Solvay confirme ses prévisions pour 2025 comme suit :

EBITDA sous-jacent : entre €1,0 et 1,1 milliard; Solvay prévoit actuellement d'atteindre la moitié inférieure de cette fourchette (si les conditions de marché et les taux de change actuels se maintiennent)

Réduction des coûts : €200 millions d'ici fin 2025

Flux de trésorerie disponible pour les actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies : environ €300 millions en 2025, dont la majeure partie sera réalisée au second semestre en raison de la saisonnalité habituelle

Investissements: environ €300 millions, en baisse par rapport à la fourchette initiale de “€300 à 350 millions”.

Solvay est exposé à différentes devises. La société estime que l'impact moyen annuel des effets de change sur l'EBITDA sous-jacent est de €15 millions par variation de 5 cents de USD et de €5 millions par variation de 25 cents de real brésilien.

Calendrier financier :

13 mai 2025 : Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

19 mai 2025 : Dividende final : date ex coupon (sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires)

21 mai 2025 : Dividende final : date de paiement (sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires)

30 juillet 2025 : Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2025

6 novembre 2025 : Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2025

Lien vers le calendrier financier de Solvay

Détails de la conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs

8 mai 2025 - 14h30 CEST

CEST S’enregistrer pour assister au webcast ici .

Contacts

Relations Presse Relations investisseurs



Peter Boelaert

+32 479 30 91 59







Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47







Valérie Goutherot

+33 6 77 05 04 79







media.relations@solvay.com Boris Cambon-Lalanne

+32 471 55 37 49







Geoffroy d’Oultremont

+32 478 88 32 96







investor.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,7 milliards d'euros en 2024, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

Pièces jointes