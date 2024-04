Solvay publie son rapport annuel intégré 2023

Le premier rapport annuel qui illustre le nouveau périmètre de Solvay met en évidence une année marquée par la résilience et le progrès durable

Bruxelles, le 17 avril 2024 - 18h00 CEST - information réglementée

Solvay publie son rapport annuel intégré, qui présente un bilan des performances économiques, environnementales et sociétales de l'entreprise pour l'année 2023. Il détaille les progrès financiers et extra-financiers du Groupe, ainsi que ses pratiques en matière de gouvernance, de rémunération et de gestion des risques.

Ce document exhaustif constitue une base de référence pour les parties prenantes qui cherchent à comprendre la transition vers la nouvelle gouvernance de Solvay. Il intègre des perspectives détaillées sur la vision et les objectifs du Groupe, ainsi que l’évolution stratégique et les changements mis en œuvre pour transformer l'entreprise.

"Le rapport annuel de Solvay met en évidence notre solide performance financière, le maintien de notre position concurrentielle et la progression de nos objectifs ambitieux en matière de développement durable," a déclaré Philippe Kehren, CEO de Solvay. "Son titre, Maîtriser l'essentiel , plante le décor. C'est notre essence. À travers les différents chapitres, nous mettons en avant nos activités et nos atouts, expliquons notre futur mode de fonctionnement, et exprimons notre conviction quant à la transition énergétique dans laquelle nous sommes engagés. En tant qu'entreprise de 160 ans, bâtie sur des fondations robustes, nous abordons avec confiance le nouveau chapitre de notre histoire".

Le rapport 2023 est disponible sur Solvay.com où une version téléchargeable au format ESEF tel que spécifié par la Commission européenne dans la norme technique réglementaire sur l'ESEF (règlement (UE) 2019/815) est également disponible. Solvay publie également aujourd'hui son rapport 2023 lié aux paiements aux gouvernements. Ce document est disponible dans la section financière .

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards d'euros en 2023, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

