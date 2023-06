Solvay publie des documents détaillés sur les deux futures sociétés

Publication des chiffres financiers historiques clés des deux futures sociétés

Bruxelles, Belgique, le 30 juin 2023 (8h00 CEST) - Aujourd'hui, Solvay a publié deux documents complets qui fournissent des informations supplémentaires, y compris des informations financières historiques, relatives à la séparation prévue de Solvay en deux sociétés indépendantes.





Specialty Holdco Belgium ("SpecialtyCo", qui sera renommée en "Syensqo" au moment de finalisation de la scission partielle de Solvay SA - SOLB), a publié son document d'enregistrement qui a été approuvé par l'Autorité belge des services et marchés financiers (la "FSMA") le 29 juin 2023.

Solvay SA a également publié un document d'information relatif à la société EssentialCo (qui conservera le nom de Solvay). Les deux documents sont disponibles sur le site web de Solvay en utilisant les liens respectifs ci-dessous:

"Ces publications marquent une nouvelle étape importante dans l'exécution de notre plan de séparation en deux sociétés fortes et indépendantes, chacune bien positionnée pour poursuivre ses propres objectifs et priorités stratégiques. Le projet est en bonne voie pour une séparation effective en décembre", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay.

La séparation envisagée de Solvay est soumise aux conditions générales du marché et aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation finale du Conseil d'administration de Solvay SA, le consentement de certains fournisseurs de financement et l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire, et devrait être achevée en décembre 2023. Il n'y a cependant aucune garantie quant au calendrier final de la séparation ou quant au fait que la séparation sera effectivement réalisée. Solvay SA et Specialty Holdco Belgium SRL ("SpecialtyCo") tiendront le marché informé le cas échéant.

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et n'est pas destiné à constituer, et ne constitue pas, une offre ou une invitation à vendre ou une sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat, ou une invitation à acheter ou à souscrire, des titres de Solvay SA ou SpecialtyCo, toute partie de l'activité ou des actifs décrits ici, ou tout autre intérêt ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans toute juridiction en relation avec les transactions décrites ici ou autrement, et il n'y aura pas de vente, d'émission ou de transfert de titres dans toute juridiction en contravention avec la loi applicable. Le présent communiqué de presse ne doit en aucun cas être interprété comme une recommandation à l'intention de tout lecteur.

Ce communiqué de presse n'est pas un prospectus ou un autre document d'offre aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (tel que modifié, le " Règlement Prospectus "), et l'attribution d'actions de SpecialtyCo aux actionnaires de Solvay SA dans le cadre de la scission partielle envisagée de Solvay SA devrait être effectuée dans des circonstances qui ne constituent pas une " offre de titres au public " au sens du Règlement Prospectus. SpecialtyCo a préparé un document d'enregistrement, qui deviendra une partie constitutive du prospectus de SpecialtyCo aux fins de l'admission à la négociation des actions de SpecialtyCo sur les marchés réglementés d'Euronext à Bruxelles et à Paris dans le cadre de la scission partielle envisagée de Solvay SA. Le document d'enregistrement est mis gratuitement à la disposition des investisseurs sur les sites Internet de SpecialtyCo ( www.solvay.com/en/investors/creating-two-strong-industry-leaders/syensqo ) et de Solvay ( www.solvay.com ) ainsi qu'au siège social de SpecialtyCo, rue de Ransbeek 310, 1120 Bruxelles, Belgique. L'approbation du document d'enregistrement par la FSMA ne doit pas être comprise comme une approbation de l'admission des actions de SpecialtyCo à la négociation sur les marchés réglementés susmentionnés.

La distribution de ce communiqué de presse peut faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions et les personnes en possession d'un document ou d'une autre information mentionnée dans le présent communiqué doivent s'informer de ces restrictions et s'y conformer. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.

Le présent communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes du Royaume-Uni qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, ces personnes répondant à la définition de " professionnels de l'investissement " de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé (le " Financial Promotion Order ") ou (ii) sont des personnes répondant à l'article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order ou d'autres personnes à qui il peut être légalement communiqué ou fait communiquer, (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme " personnes concernées "). Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées.