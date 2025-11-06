 Aller au contenu principal
Solvay : L'Ebitda sous-jacent dépasse les attentes au T3, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 07:36

Solvay SOLB.BR a fait état jeudi d'un Ebitda sous-jacent pour le troisième trimestre supérieur aux attentes, porté par la vente de droits d'émission de CO2 excédentaires, alors que le groupe chimique optimise son portefeuille dans le cadre de projets de transition énergétique et de faibles niveaux de production en Europe.

L'Ebitda sous-jacent du groupe est ressorti à 232 millions d'euros, en baisse par rapport à l'an dernier, mais nettement supérieur aux 203 millions d'euros attendus en moyenne par les analystes dans un consensus Vara.

"Nous continuons à travailler sur la transformation de l'entreprise, en veillant à respecter notre engagement en matière d'économies de coûts structurelles", a déclaré Philippe Kehren, CEO du groupe, dans un communiqué de presse, ajoutant être "confiant que nous atteindrons nos objectifs pour 2025".

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Olivier Cherfan, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SOLVAY

SOLVAY
25,9600 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
