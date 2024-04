Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: jugé bien valorisé par Deutsche Bank, le titre plie information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 12:18









(CercleFinance.com) - Le titre Solvay recule lundi à la Bourse de Bruxelles, victime d'un avis moins favorable de Deutsche Bank qui juge le groupe de chimie désormais bien valorisé.



A 12h10, Solvay se replie d'environ 0,2% et figure parmi les valeurs les plus traitées de l'indice BEL 20.



Les analystes de Deutsche Bank font remarquer que le course de Bourse du chimiste s'est apprécié de 33% depuis leur initiation à l'achat du 12 décembre dernier.



Le bureau d'études attribue ce mouvement de progression à l'amélioration des conditions économiques, à un regain d'optimisme autour du secteur et à l'entée du fonds américain Greenlight à son capital.



Mais avec un rendement FCF/dividende de 8% et un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 6,3x, le titre du 'nouveau' Solvay (post-scission d'avec Syensqo) se traite à des niveaux très supérieures à celui de 'l'ancien Solvay', estime DB, ce qui ne le conduit plus qu'à voir un potentiel limité actuellement.



Deutsche Bank abaisse en conséquence sa recommandation d'achat à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 31 euros.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +1.83% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.47%