Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: inauguration du plateau AdChem4 à Saint-Fons information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - Solvay etAxel'One, une plateforme d'innovation collaborative chimie-environnement,ont inauguré aujourd'hui AdChem4, un plateau qui vise àmutualiserles équipements et faciliterla transition entre lasynthèsed'unproduit enlaboratoireetsaproduction industrielle.



Cespilotespermettentdeprototyperl'ensembleduprocessusde fabrication duproduit, desasynthèseàsamiseenforme, en passant par letraitement des effluents.



AdChem4permetdeconforterlafilièrechimie-matériauxenluioffrantla possibilité d'accélérerl'investissementproductifet lacroissancedes PME et start upcomposantletissuindustriellocal.



“La mutualisation des équipements existants ainsi que les nouveaux outils investis, tous situés sur le centre de recherche et innovation de Solvay à Saint-Fons, mettent l'accent sur notre ambition d'accompagner, via des partenariats entre acteurs privés et publics, la croissance des innovateurs du territoire”, souligne Jean-Francis Spindler, Directeur du centre de R&I lyonnais de Solvay.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.35% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.84%