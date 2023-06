Solvay dévoile les structures capitalistiques et les politiques financières de SpecialtyCo et EssentialCo



Bilan robuste qui soutient la séparation en deux leaders dans leurs industries respectives

Poursuite d’une politique financière compatible avec une notation qualifiée “d’investment grade” pour les deux sociétés

Structures capitalistiques favorisant une création de valeur supérieure Mise en place d’un processus de gestion des dettes prévu avant la séparation

Conférence téléphonique avec analystes et investisseurs prévue le 16 juin 2023 à 14h00 CEST



Bruxelles, le 16 juin 2023, 07h00 CEST - Solvay dévoile les structures capitalistiques cibles de SpecialtyCo et EssentialCo, les deux sociétés indépendantes qui seront cotées en bourse après la séparation en deux leaders dans leurs industries respectives.

Au cours des quatre dernières années, Solvay a considérablement amélioré ses performances opérationnelles et financières. L'ampleur de la transformation opérée a créé les bases nécessaires à la séparation et à la création de deux leaders mondiaux. Leurs bilans initiaux et leurs niveaux de liquidités reflèteront tant l'amélioration des performances passées que la solidité de leurs perspectives. Ainsi, chaque société sera bien équipée et disposera de ressources nécessaires pour une création de valeur supérieure et durable pour ses parties prenantes.

Ilham Kadri, CEO de Solvay, a déclaré : "Ce jour marque une nouvelle étape dans notre projet de séparation annoncé l’an dernier. Le fait que les deux sociétés visent une notation financière “investment grade” avec des politiques financières distinctes et adaptées à leur modèle constitue une grande réussite. Avec des structures capitalistiques optimisées, chaque société sera bien équipée pour opérer de manière indépendante afin d'atteindre ses propres objectifs et de créer une valeur supérieure."

Solvay a développé des structures capitalistiques adaptées à chaque société en fonction de leurs trajectoires de croissance respectives, de leurs objectifs d'investissement et de leurs politiques de dividendes.

SpecialtyCo - Un leader de la chimie de spécialité avec un potentiel de croissance supérieur

SpecialtyCo développe des solutions innovantes à forte valeur ajoutée qui contribuent à un monde plus durable. SpecialtyCo aspire à obtenir une croissance supérieure à celle du marché, des marges inégalées dans le secteur et des rendements attrayants.

SpecialtyCo maintiendra une allocation de capital disciplinée et s'engagera à maintenir une notation financière “investment grade” robuste.

Le niveau de dividende actuel de Solvay pour l'exercice 2023 sera réparti entre les deux sociétés à l’issue de la séparation. SpecialtyCo en assumera 40%.

A terme, SpecialtyCo devrait adopter une politique de dividende permettant à la société d'investir dans la croissance pour une création de valeur aux actionnaires durable, tout en préservant une capacité structurelle à se désendetter au fil du temps.

EssentialCo - Un leader des produits chimiques essentiels avec une génération de cash résiliente

EssentialCo maîtrise des technologies qui se sont révélées essentielles sur un certain nombre de marchés finaux attrayants et résilients. EssentialCo s'efforcera de maximiser sa génération de cash en mettant l'accent sur le renforcement de son leadership en matière de gestion des coûts.

EssentialCo s'engagera à obtenir une notation financière"investment grade".

Le niveau de dividende actuel de Solvay pour l'exercice 2023 sera réparti entre les deux sociétés à l’issue de la séparation. EssentialCo en assumera 60%.

A terme, EssentialCo devrait maintenir la politique de dividende actuelle de Solvay, à savoir un dividende stable ou croissant.

Informations complémentaires et prochaines étapes

EssentialCo devrait émettre des nouvelles obligations pour environ €1,5 milliard au cours de la période suivant la séparation. Comme indiqué précédemment, les détenteurs d'obligations de Solvay SA se verront offrir la possibilité de transférer leurs obligations vers SpecialtyCo avant la séparation, ce qui est consistant avec le fait qu’elle devrait bénéficier d'une notation “investment grade” robuste.

En revanche, les obligations hybrides perpétuelles ne devraient pas, à ce stade, faire partie intégrante des structures capitalistiques des deux sociétés. Solvay prévoit “d'appeler” les obligations hybrides perpétuelles PNC 2023 (€800 millions) à leur première date d'appel et prévoit un appel d'offre pour les obligations hybrides perpétuelles PNC 2024 (€500 millions) avant la séparation.

La mise en œuvre et les termes de ces transactions dépendront des conditions de marché et seront annoncées à l’ensemble des détenteurs d'obligations au cours du mois d’août. Solvay se réserve le droit de modifier son approche pour les transactions prévues avant leur mise en œuvre.

Les structures de capital indicatives 1 ciblées pour soutenir la création de valeur d'EssentialCo et de SpecialtyCo sont résumées dans le tableau ci-dessous.

(€ Md) EssentialCo SpecialtyCo Profit EBITDA sous-jacent 2 1.3 1.9 Dette financière Dette brute sous-jacente -2,5 -2,8 Dette nette sous-jacente -1,9 -1,6 Autres passifs Passif net lié aux pensions -0,7 -0,3 Passif environnemental -0,4 -0,3





1 Les indications relatives à la dette financière sont basées sur des projections à la fin de 2023, tandis que les indications relatives aux autres passifs sont basées sur les chiffres non audités de la fin de 2022.

2 EBITDA sous-jacent 2022: chiffres non audités.



Clause de non-responsabilité

La séparation envisagée est soumise aux conditions générales de marché et aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation finale par le Conseil d'administration de Solvay, le consentement de certains créanciers et l'approbation par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire, et devrait se terminer en décembre 2023. Il n'y a cependant aucune garantie quant au calendrier final de la séparation ou que la séparation sera finalisée. La société tiendra le marché informé le cas échéant.

Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent être prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant la séparation potentielle de la société en EssentialCo et SpecialtyCo, ainsi que d'autres déclarations qui sont des prévisions ou indiquent des plans, des stratégies, des objectifs, des événements futurs ou des intentions. Il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations car, de par leur nature, elles sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes se matérialisent, si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes ou si tout autre facteur a un impact sur ces déclarations, les résultats, plans et objectifs réels de la Société et du groupe Solvay, ainsi que le calendrier et la réalisation des transactions décrites dans le présent document, peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. L'intégration de ces déclarations ne doit pas être considérée comme une représentation que ces résultats, plans ou objectifs seront atteints. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, plans et objectifs réels et ceux exprimés dans ces déclarations comprennent, entre autres, la capacité de la société à satisfaire les conditions nécessaires à la réalisation de la séparation envisagée, ou que cette séparation sera réalisée dans les délais prévus, aux conditions prévues ou tout simplement; la capacité de la société à réaliser les avantages prévus de la séparation potentielle, dans leur intégralité ou tout simplement; le traitement fiscal prévu de la séparation potentielle; l'incertitude potentielle pendant la durée de la séparation envisagée qui pourrait affecter la performance financière de la société; la possibilité de perturbations, y compris des changements dans les relations d'affaires existantes, des différends, des litiges ou des coûts imprévus en rapport avec la séparation envisagée et les transactions connexes; l'incertitude de la performance financière d'EssentialCo et de SpecialtyCo et de leur capacité à réussir en tant que sociétés indépendantes cotées en bourse après l'achèvement de la séparation; les effets négatifs de l'annonce ou de l'attente de la séparation et des transactions connexes sur le prix de marché des titres de la société et/ou sur sa performance financière; les facteurs économiques généraux, tels que les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change et l'évolution des conditions du marché; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; les défis inhérents à la recherche et au développement de nouveaux produits; l'impact des regroupements d'entreprises, des cessions et des restructurations, y compris les réorganisations à effectuer dans le cadre de la transaction envisagée; les litiges défavorables ou les mesures gouvernementales, y compris celles liées à la responsabilité du fait des produits; les modifications des lois et réglementations applicables, y compris les lois fiscales et les lois sur l'importation/exportation et le commerce; l'impact des retraits de produits; les processus d'approbation réglementaire; tous les scénarios de projets de R&I. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prévisionnelles, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futurs ou autres, sauf si les lois et réglementations applicables l'exigent.

Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou une sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat, ni une invitation à acheter ou à souscrire des titres de la société, d'EssentialCo ou de SpecialtyCo, toute partie de l'activité ou des actifs décrits dans le présent document, ou tout autre intérêt, ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans toute juridiction en relation avec les transactions décrites dans le présent document ou autrement, et il n'y aura pas de vente, d'émission ou de transfert de titres dans toute juridiction en contravention avec la loi en vigueur. Le présent communiqué de presse ne doit en aucun cas être interprété comme une recommandation à l'intention de tout lecteur.

Ce communiqué de presse n'est pas un prospectus ou un autre document d'offre aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (tel que modifié, le " Règlement Prospectus "), et l'attribution d'actions de Specialty Holdco Belgium SRL (" SpecialtyCo ") aux actionnaires de Solvay dans le cadre de la scission partielle envisagée de Solvay devrait être effectuée dans des circonstances qui ne constituent pas " une offre au public " au sens du Règlement Prospectus. SpecialtyCo prépare actuellement un document d'enregistrement, qui deviendra une partie constitutive du prospectus de SpecialtyCo aux fins de l'admission à la négociation des actions de SpecialtyCo sur les marchés réglementés d'Euronext à Bruxelles et à Paris. Le document d'enregistrement sera mis gratuitement à la disposition des investisseurs à l'adresse suivante https://www.solvay.com/en/investors/creating-two-strong-industry-leaders et au siège social de SpecialtyCo, Rue de Ransbeek 310, 1120 Bruxelles, Belgique.

La distribution de ce communiqué de presse peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et les personnes en possession d'un document ou d'une autre information mentionnée dans le présent communiqué doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.

Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, ces personnes répondant à la définition de "professionnels de l'investissement" de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé (le "Financial Promotion Order") ou (ii) sont des personnes répondant à l'article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order ou d'autres personnes à qui il peut être légalement communiqué ou fait communiquer, (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme " personnes concernées "). Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées.