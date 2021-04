Solvay convie ses actionnaires à l'Assemblée générale annuelle 2021

Bruxelles, 9 avril 2021, 8h30 CEST - Solvay annonce aujourd'hui avoir publié les documents relatifs à la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le mardi 11 mai 2021 à Bruxelles à 10h30 CEST. Tous les documents relatifs à cette assemblée sont désormais disponibles sur www.solvay.com.

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, l'Assemblée générale des actionnaires de Solvay se déroulera de manière virtuelle. La société a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre les interactions et les questions des actionnaires lors de l'assemblée et a fourni les informations d'inscription et de participation (voir ci-dessous). La société continuera à suivre de près la situation et informera les actionnaires en temps voulu par le biais d'un communiqué de presse et sur le site internet de la société de tout développement concernant l'Assemblée générale des actionnaires.

Principaux thèmes à l'agenda soumis à l'approbation des actionnaires

Les actionnaires seront invités à voter sur un certain nombre de résolutions. Elles comprennent l'approbation des comptes de l'exercice 2020, le rapport de rémunération et la décharge à donner aux administrateurs.

Le Conseil proposera également d'approuver un dividende brut total de €3,75 par action. Solvay poursuit l'exécution de sa stratégie G.R.O.W. de création de valeur visant à générer une croissance profitable et durable. Au cours de la crise Covid-19, Solvay a rapidement adapté ses priorités pour accélérer la réduction des coûts et améliorer la génération de cash. Ces efforts se sont traduits par un niveau record de Free cash-flow et €332 millions d'économies de coûts en 2020. En outre, Solvay a réalisé des progrès significatifs quant à ses objectifs en matière de durabilité dans le cadre de son plan Solvay One Planet. Cette performance reflète la forte détermination du Groupe ainsi que la résilience et la durabilité de son modèle opérationnel. Par conséquent, le Conseil propose de distribuer un dividende stable par rapport à celui de 2019.

Solvay propose également, pour approbation par les actionnaires, deux nouveaux candidats au poste d'administrateur: le D.r Wolfgang Colberg et Edouard Janssen qui remplaceraient Amparo Moraleda et Evelyn du Monceau, dont les mandats arrivent à terme en mai 2021.

Dr. Wolfgang Colberg, âgé de 61 ans, de nationalité allemande, est actuellement Président du Conseil d'administration de ChemicaInvest et Industrial Partner de Deutsche Invest Capital Partners. Il est membre du Conseil d'administration de Thyssenkrupp, Pernod Ricard et Burelle. Dr. Colberg a commencé sa carrière au sein du groupe Bosch, où il a occupé divers postes de direction en Europe et en Asie centrale. Il a ensuite été directeur financier de BSH, avant d'être directeur financier d'Evonik Industries AG entre 2009 et 2013. Il a ensuite été partenaire industriel de CVC Capital Partners entre 2013 et 2019. Dr. Wolfgang Colberg est titulaire d'un doctorat en administration des affaires. Il siègera en tant qu'administrateur indépendant au Conseil d'administration de Solvay.

M. Edouard Janssen, âgé de 42 ans, de nationalité belge, est actuellement membre du Conseil consultatif de l'Institut Hoffmann de l'INSEAD. Auparavant, M. Janssen a passé la majeure partie de sa carrière au sein de Solvay (jusqu'en février 2021), occupant divers postes de direction en Europe et sur le continent américain, notamment en tant que Vice-President Strategy and M&A Manager, directeur financier de Solvin (coentreprise entre Solvay et BASF active dans le domaine des chloro-vinyles en Europe et en Russie) et Vice President and General Manager de l'activité Aroma pour les Amériques. M. Janssen est titulaire d'un MBA de l'INSEAD.

Nicolas Boël, Président du Conseil d'administration de Solvay a commenté : "Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier Mme Evelyn du Monceau et Mme Amparo Moraleda pour leurs importantes contributions. Nous sommes heureux de proposer la nomination du Dr. Wolfgang Colberg et de M. Edouard Janssen, convaincus que leur expérience renforcera l'efficacité du Conseil au service du développement futur de Solvay."

Information sur l'Assemblée

L'assemblée sera diffusée en direct sur Internet, accessible à tous les actionnaires via la plateforme Lumi AGM+ platform. Les actionnaires sont invités à voter soit par procuration avant l'assemblée, soit par voie électronique pendant l'assemblée.

Bien que le webcast permette une interaction en direct, les actionnaires sont vivement encouragés à soumettre leurs questions par écrit avant l'assemblée afin que les réponses fournies lors des discussions soient aussi complètes et précises que possible. Les questions peuvent être adressées à ag.solvay@solvay.com.

Visitez la page dédiée à l'Assemblée Générale pour plus de détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les méthodes de vote.

