Communiqué de presse

Information réglementée

Information privilégiée

Solvay annonce la composition du Conseil d'Administration de la future société autonome SOLVAY

Le Conseil d'Administration est composé d'un groupe diversifié de leaders accomplis, dotés d'une expertise industrielle globale, d'une vision stratégique profonde, d'une solide acuité financière et d'une expérience avérée en matière de création de valeur.

Les nominations seront effectives à l’issue du processus de séparation

Bruxelles, 3 novembre, 2023

Solvay annonce la composition du futur Conseil d'Administration de SOLVAY, qui prendra ses fonctions dès la séparation effective de Solvay en deux sociétés autonomes – SOLVAY et SYENSQO – prévue en décembre 2023.

Nicolas Boël, Président du Conseil d'administration de Solvay, a déclaré : « S’assurer que nous disposons du Conseil d'Administration adéquat pour guider la stratégie de SOLVAY et superviser ses objectifs ambitieux était une priorité absolue lorsque nous nous avons initié le projet de séparation en 2022. Nous nous appuyons sur le succès de la transformation menée par le Dr. Ilham Kadri en tant que CEO du Groupe - et je tiens à la remercier sincèrement pour ce qu’elle a accompli. Les futurs administrateurs incarnent collectivement l'expérience, le leadership, l'indépendance et la diversité nécessaires pour accompagner SOLVAY, alors que la société dans une nouvelle ère de création de valeur durable en s’appuyant sur ses fondations solides. Guider une entreprise avec 160 ans d’histoire vers un monde décarboné est une mission passionnante. Nous sommes convaincus que nous avons là le meilleur Conseil d'Administration et la meilleure équipe pour y parvenir, ce qui permettra à SOLVAY de créer une valeur durable pour les générations à venir. »

Pierre Gurdjian, futur président du Conseil d'Administration de SOLVAY, a déclaré : « Je suis honoré de présider le Conseil d'Administration dans le cadre de ce nouveau départ historique pour SOLVAY. Je tiens à remercier Nicolas Boël, qui a joué un rôle déterminant dans la réussite du Groupe au cours de ses douze années de présidence. Avec mes collègues administrateurs, nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Philippe Kehren et l'équipe de direction pour bâtir un leader incontournable de la chimie essentielle, actif sur des marchés finaux attractifs et résilients. Les tendances de fond telles que les énergies renouvelables, la gestion efficiente des ressources, les ressources durables et la démographie offriront à SOLVAY des opportunités incontestables de créer de la valeur grâce à l'expansion et à la consolidation. Mes collègues administrateurs sont des leaders accomplis, réputés pour leur capacité à superviser des organisations axées sur l'excellence opérationnelle. Ensemble, nous mettrons à profit notre connaissance approfondie des collaborateurs, des clients et de la stratégie de SOLVAY pour guider la société, à mesure qu’elle bâtit son avenir.”

Le Conseil d'Administration de SOLVAY sera composé de 10 membres, dont 6 indépendants, 3 représentants de l'actionnariat de référence Solvac, et le CEO, représentant 6 nationalités et 30 % de femmes. Ils possèdent collectivement une grande expertise dans des domaines tels que la gouvernance et la planification stratégique, la chimie et de l'industrie mondiales, la gestion financière et le développement des activités :

Les personnes suivantes siégeront au Conseil d'Administration de SOLVAY :

Pierre Gurdjian , 62 ans, au titre de président indépendant du Conseil d’Administration et président du Comité des finances. Il est administrateur de l’actuel Solvay, nommé en 2022. Il siège également au Conseil d'Administration d'UCB et de Lhoist. De plus, il préside le Conseil d'Administration de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et est actif dans de nombreux projets sociétaux. Il apporte une vaste expérience en matière de leadership, de stratégie, de gouvernance et d'impact sociétal. Auparavant, il a travaillé pendant près de trois décennies chez McKinsey & Company, dont 13 ans en tant que senior partner. Il a été le Managing Partner du bureau de Belgique-Luxembourg et a exercé des responsabilités internationales pour la pratique du capital humain de McKinsey en EMEA.

Philippe Kehren, 52 ans, sera directeur général et membre du Conseil d'Administration. Il est actuellement président et responsable du développement durable de la Global Business Unit Soda Ash & Derivatives chez Solvay. M. Kehren est une autorité industrielle qui possède 30 ans d'expérience interfonctionnelle dans de multiples rôles de gestion. Il a transformé les activités de Solvay dans le domaine du carbonate de soude, renforçant son leadership mondial tout en accélérant la transition énergétique de l'entreprise. Il a rejoint Solvay en 2012 pour diriger le développement commercial des services énergétiques et a supervisé la transformation de l'activité européenne de carbonate de soude. Avant de rejoindre Solvay, M. Kehren a occupé divers postes de direction chez Rhodia.

Thomas Aebischer, 62 ans, sera administrateur indépendant et président du Comité d'audit. Il est actuellement vice-président du Conseil d'Administration de Dormakaba, un fournisseur de premier plan de solutions d'accès intelligentes et sécurisées. Jusqu'au début de cette année, il présidait le Comité d'audit de Quotient Limited. M. Aebischer apporte une perspective globale et une expérience en matière de gestion financière, de stratégie et de développement commercial, de fusions et acquisitions transfrontalières, de relations avec les investisseurs, d'achats et de technologies de l'information. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier par intérim de Master Builders Solutions, un fournisseur de premier plan de produits chimiques pour la construction. De 2016 à 2019, il a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur financier de LyondellBasell et de 2021 à 2022, il a travaillé en tant que directeur financier de RWDC Industries, une société de biotechnologie qui développe des solutions de matériaux biopolymères. Avant cela, M. Aebischer a passé près de 20 ans chez Holcim, où il a occupé différents postes à responsabilité avant d'être nommé directeur financier. Au début de sa carrière, M. Aebischer a travaillé chez PwC, en tant qu'expert-comptable à Zurich, en Europe de l'Est et à Hong Kong.

Marjan Oudeman, 65 ans, sera directrice indépendante et présidente du Comité de nomination. Elle siège actuellement au Conseil d'Administration de Solvay dans son périmètre actuel, nommé en 2015. Elle siège également au Conseil d'Administration de KLM Royal Dutch Airlines, d'UPM-Kymmene Corporation et de SHV Holdings NV, un groupe commercial privé. Marjan Oudeman est une dirigeante industrielle chevronnée, spécialisée dans la stratégie et le développement commercial, les fusions et acquisitions et l'ingénierie des procédés. Elle possède une longue expérience en tant que dirigeante et administratrice indépendante de sociétés cotées et non cotées. Marjan Oudeman a mené une longue carrière au sein du groupe Hoogovens, puis du groupe Corus, et enfin de Tata Steel Europe en tant que membre du Comité exécutif et directrice de la division des produits en bandes. Elle a également été membre du Comité exécutif d'AkzoNobel et présidente exécutive de l'Université d'Utrecht. Auparavant, elle a été administratrice indépendante du Conseil d'Administration d'Equinor ASA, d'ABN AMRO NV, d'Aalberts NV, de NLMK, de NS NV, du Concertgebouw et du Rijksmuseum, ainsi que présidente du Ronald McDonalds Children Fund aux Pays-Bas.

Wolfgang Colberg, 63 ans, sera administrateur indépendant et président du Comité des rémunérations. Il est actuellement membre du Conseil d'Administration de Solvay, nommé en 2021. Il siège également aux Conseils d'Administration de Thyssenkrupp AG, de Pernod Ricard S.A. et de Burelle S.A., une société contrôlée par sa famille. En outre, il est partenaire industriel de Deutsche Invest Capital Partners, une société de gestion d'actifs. M. Colberg est un leader reconnu qui possède une vaste expérience en matière de direction et de finances dans le secteur des produits chimiques spécialisés. De 2009 à 2013, il a été directeur financier d'Evonik Industries, où il a été responsable de l'introduction en bourse de la société en 2013. Tout au long de sa carrière, il a également occupé divers postes de direction au sein du groupe Bosch et de Siemens Hausgeräte GmbH jusqu'à ce qu'il en devienne directeur financier.

Aude Thibaut de Maisières, 48 ans, sera administratrice non-indépendante, Présidente du Comité ESG et Vice-Présidente du Conseil d'Administration. Elle est actuellement membre du Conseil d'Administration de Solvay, nommé en 2020. Elle est également CEO de Sonic Womb, une entreprise de recherche médicale multidisciplinaire qu'elle a cofondée en 2016. En outre, Mme Thibaut de Maisières est membre du Comité d'investissement du Fonds d'innovation, qui réalise des investissements précoces dans des start-ups innovantes actives dans le domaine de la chimie et des biosciences. Elle apporte une vaste expérience dans les industries chimiques et des sciences de la vie et une expertise dans l'entrepreneuriat, la finance, la recherche et le développement, la technologie des procédés et des matériaux ainsi que l'économie circulaire.

Melchior de Vogüé, 61 ans, sera administrateur non-indépendant. Il siège actuellement au Conseil d'Administration de Solvac, nommé en 2022. M. de Vogüé est actuellement directeur financier du groupe Etex, une entreprise mondiale de matériaux de construction. Il possède des dizaines d'années d'expérience dans les domaines de la finance, des fusions et acquisitions et de la gestion des risques, ainsi qu'une vaste expérience dans l'industrie des papiers spéciaux et des produits chimiques. Auparavant, il a été directeur financier de plusieurs filiales de gestion de l'eau du groupe Suez Environmental au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Porto Rico. Il a également été directeur financier et codirecteur général de Tessenderlo Chemie.

Yves Bonte, 62 ans, sera administrateur indépendant. Il est actuellement président du Conseil d'Administration et directeur général de Domo Chemicals, à laquelle il a intégré avec succès l'activité européenne de polyamide de performance de Solvay, en 2020. Il apporte une expérience de 30 ans de leadership innovant et énergique dans le secteur chimique mondial, en particulier dans l'industrie des matériaux. Avant de rejoindre Domo, M. Bonte était membre du Conseil d'Administration de Yara International et dirigeait le segment industriel, qu'il a transformé. Il avait auparavant occupé plusieurs postes de direction chez LyondellBasell.

Annette Stube, 56 ans, sera administratrice indépendante. Elle occupe actuellement le poste de vice-présidente exécutive et responsable du développement durable chez Stora Enso, fournisseur de produits renouvelables dans les domaines de l'emballage, des biomatériaux et de la construction en bois. Elle a récemment été nommée directrice du développement durable du groupe Lego, avec effet en janvier 2024. Elle apportera son expertise en matière de commerce durable et de responsabilité sociale des entreprises. De 2020 à 2023, elle a siégé au Conseil d'Administration de Fortum Oyj, une entreprise énergétique finlandaise principalement détenue par l'État et troisième producteur européen d'électricité sans carbone. Auparavant, pendant les 11 années où elle a été responsable du développement durable chez A.P. Moller-Maersk, elle a établi, développé et mis en œuvre la stratégie de RSE/développement durable de la plus grande société de transport maritime par conteneurs au monde.

Thierry Bonnefous, 44 ans, sera administrateur non-indépendant. Il est actuellement directeur du programme Digital Train chez Alstom, un leader mondial de la mobilité intelligente et durable. M. Bonnefous est également administrateur du Fonds Ernest Solvay, qui met en œuvre l'activité de mécénat du groupe Solvay. M. Bonnefous apporte son expérience dans la conduite de projets complexes à fort contenu technologique. Avant de rejoindre Alstom, il a occupé plusieurs postes de conception et de direction technique chez PSA Peugeot Citroën (aujourd'hui Stellantis).

La séparation reste soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Jusqu'à ce que la séparation soit complète, le conseil d'administration actuel reste en place.

Pièce jointe