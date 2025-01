Solvay: alliance avec Hankook pour de la silice circulaire information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 10:28









(CercleFinance.com) - Solvay annonce la signature d'un protocole d'accord avec Hankook pour collaborer au développement de silice circulaire issue de sources biosourcées et de l'approvisionnement à partir de déchets pour la production de pneus.



'Ce partenariat combine l'expertise de Solvay en matière de silice et son engagement en matière de développement durable avec les capacités de fabrication et le leadership de Hankook sur le marché', explique le groupe de chimie belge.



Les deux entreprises vont maintenant faire progresser conjointement le développement technique de la silice circulaire, dans le but d'une production de masse dans un avenir proche. Les produits Solvay, actuellement en phase pilote, sont en cours d'évaluation.





