Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: adhésion à la Cyber Security Coalition information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Solvay fait part de son adhésion à la Cyber Security Coalition, dans le cadre de son engagement à protéger l'intégrité de ses opérations, la sécurité de sa chaîne d'approvisionnement et la confidentialité des données de ses clients face aux cybermenaces.



La Cyber Security Coalition rassemble une variété de parties prenantes, notamment des entités du secteur privé, des institutions académiques et des organismes gouvernementaux, tous engagés dans le renforcement des défenses numériques de la Belgique.



'La participation de Solvay offre une occasion précieuse d'échanger des connaissances, des bonnes pratiques et de découvrir des stratégies innovantes pour garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes', explique le groupe de chimie belge.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +2.96% SOLVAY Euronext Bruxelles +1.72%