Solvay: acquisition d’actions propres

Bruxelles, le 9 août 2024 - 18h30 CEST - information règlementée

Conformément à l'article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 exécutant le Code belge des sociétés et des associations, Solvay SA publie certaines informations relatives à son programme de rachat d'actions, annoncé le 1er août 2024.

Solvay a racheté 237 700 actions Solvay au cours de la période allant du 1er août 2024 au 9 août 2024 inclus.

Au 9 août 2024, Solvay détient un total de 455 891 actions propres, réparties comme suit :

237 700 actions Solvay détenues par Solvay SA ; et

302 929 actions Solvay détenues par Solvay Stock Option Management SRL ("SSOM"), une filiale indirecte à 100 % de Solvay SA.

