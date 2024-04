Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solutions30: perte nette divisée par deux en 2023 information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Solutions30 publie un résultat net part du groupe (RNPG) négatif à hauteur de -22,7 millions d'euros pour l'année écoulée, mais en net redressement par rapport à 2022 (-50,1 millions), avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de 190 points de base à 7,1%.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 1,06 milliard d'euros en 2023, en ligne avec ses objectifs et en croissance de 16,8% (+16,5% en organique), avec une 'excellente dynamique observée au Benelux, démontrant la pertinence du positionnement géographique du groupe'.



En 2024, Solutions30 anticipe la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires et de l'amélioration de ses marges. Il se dit aussi 'confiant dans sa capacité à atteindre à terme son niveau normatif de marge d'EBITDA ajusté à deux chiffres'.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 Euronext Paris +4.16%