Solutions30: deux contrats signés en Pologne information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Solutions30 fait part d'un renforcement de sa présence en Pologne sur le marché de l'Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) en pleine croissance, en signant deux contrats avec des acteurs clés du pays.



Par un contrat stratégique, le groupe devient le principal partenaire de services d'Ekoenergetyka, pour superviser l'installation de 40 chargeurs rapides dans tout le pays qui offriront une capacité de charge totale de 2,4 MW.



Solutions30 a également conclu un accord-cadre avec Inbalance grid pour installer des bornes de recharge publiques à 10 endroits à l'est de la Pologne, d'autres installations étant prévues dans les années à venir dans le cadre de cette collaboration.





