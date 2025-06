Solutions30: accord avec Spirii sur les bornes de recharge information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce que sa filiale italienne a conclu un accord stratégique avec Spirii, spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques appartenant au groupe Edenred.



Ce partenariat vise à déployer et maintenir des infrastructures de recharge à travers l'Italie, en ciblant notamment les flottes d'entreprises et les collectivités.



Grâce à cette alliance, Spirii intégrera les services d'installation et de maintenance assurés par Solutions30 à son offre à destination des opérateurs de bornes (CPO).



Le réseau ainsi déployé bénéficiera d'une couverture opérationnelle nationale et d'une maintenance sur site, garantissant fiabilité et performance.







