Solutions30: accord avec GlasfaserPlus pour l'Allemagne

(CercleFinance.com) - Poursuivant son expansion dans le déploiement des réseaux très haut débit en Europe, Solutions30 annonce avoir signé un accord avec GlasfaserPlus pour le déploiement d'un réseau FTTH en en Allemagne, en débutant par la Sarre et la Bavière.



Cet accord marque une nouvelle étape dans l'ambition de GlasfaserPlus de donner accès à l'internet à haut débit à quatre millions de foyers, habitant les zones rurales et les petites et moyennes zones urbaines d'Allemagne dans les années à venir.



Les deux partenaires ont l'intention de fournir des services FTTH clés en main, de la connexion au raccordement des foyers. Avec ce nouvel accord, Solutions30 se développe désormais en Allemagne, où il entend se positionner parmi les premiers acteurs du marché.





