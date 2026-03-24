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SOLUTIONS 30 SE : La tendance de fond est clairement orientée à la baisse
information fournie par Day By Day 24/03/2026 à 05:45

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 0,6200 €, puis 0,5000 €. Le franchissement de 2,1000 € remettrait en cause la suite de la baisse.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 0,6700 €, puis 0,5100 €. Le franchissement de 1,1100 € remettrait en cause la suite de la baisse.


Dernier cours : 0.8
Support : 0.67 / 0.51
Resistance : 1.03 / 1.11
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 05:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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