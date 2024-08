Solocal fait évoluer son comité exécutif

(AOF) - Solocal, l'ex-groupe Pages Jaunes, reconverti dans le marketing digital à destination des petites et moyennes entreprises, annonce le départ prochain d’Olivier Regnard, directeur financier du groupe, et son remplacement immédiat de manière intérimaire par Jérome Fievet, membre du comité de direction du pôle finance. Ce dernier a rejoint Solocal en octobre 2018 en tant que directeur des comptabilités et de la consolidation puis a été nommé directeur du pilotage et du contrôle de gestion fin 2019.

Il intégrera le comité Exécutif en tant que directeur administratif et financier et rapportera directement à Maurice Levy à compter du 16 septembre.

Jérome Fievet a débuté sa carrière à Paris, chez Ernst & Young durant 13 années où il a réalisé des missions d'audit et de conseil pour des grands groupes du SBF 120 ou du CAC 40.

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…