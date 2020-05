Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal demande un prêt garanti par l'Etat, suspend le règlement d'un coupon obligataire prévu le 15 juin Reuters • 18/05/2020 à 18:20









18 mai (Reuters) - Solocal Group LOCAL.PA a annoncé lundi: * S'ATTENDRE À UNE BAISSE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 2020 DE L'ORDRE DE 20% DU FAIT DE LA CRISE PROVOQUÉE PAR LE CORONAVIRUS * ESTIMER QUE L'IMPACT DE LA CHUTE DES VENTES DU GROUPE SUR SA TRÉSORERIE EST D'ORES ET DÉJÀ VISIBLE AVEC DES ENCAISSEMENTS RÉDUITS D'ENVIRON 25% PAR MOIS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE * AVOIR ENGAGÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES BANQUES ET LES POUVOIRS PUBLICS AFIN D'OBTENIR UN PRÊT GARANTI PAR L'ETAT * DEVOIR SUSPENDRE LE PAIEMENT DE SON COUPON OBLIGATAIRE PRÉVU LE 15 JUIN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur LOCAL.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris -1.72%