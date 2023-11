Solocal : Cédric Dugardin succède à Hervé Milcent au poste de Directeur général

(AOF) - Le Conseil d’administration de Solocal Group a nommé Cédric Dugardin aux fonctions de Directeur général. Il succèdera à Hervé Milcent qui quittera ses fonctions le 21 novembre 2023. Cédric Dugardin, administrateur du groupe depuis le mois de juin 2023, continuera d’exercer ses fonctions actuelles d’administrateur. Philippe Mellier, Président du Conseil a déclaré : "Le choix du Conseil d'administration s'est naturellement porté sur Cédric Dugardin, en raison de sa connaissance du groupe et de sa capacité à évoluer dans des contextes complexes et de transition".

Avant d'ajouter : "Il poursuivra les discussions avec les créanciers, étudiera les différentes options dans l'intérêt du groupe et s'attellera à initier un nouvel élan."

Cédric Dugardin est spécialisé dans le redressement d'entreprises, la gestion de crise, la restructuration et la transformation. Après un début de carrière chez PwC puis Seita-Altadis, il a, entre autres, mené à bien le redressement de Quick, la restructuration de Conforama et, plus récemment, la liquidation du groupe Presstalis, permettant la reprise de ses actifs par France Messagerie, qu'il a dirigé jusqu'en janvier 2021. Il a ensuite mené la transformation de l'APST, le premier garant français des opérateurs de voyages puis a accompagné le groupe de tourisme Salaün dans sa restructuration financière. Depuis septembre 2022, il dirige le groupe Eugène Perma, entreprise de cosmétique française.

