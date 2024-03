Solocal approuve l'offre de Ycor

(AOF) - Deuxième plus fort repli du marché SRD, Solocal (-28,88% à 0,06 euro) s'effondre en Bourse ce mercredi après deux séances dans le vert. L'ancien éditeur des célèbres Pages jaunes, reconverti dans le marketing digital à destination des petites et moyennes entreprises, a indiqué avoir reçu deux offres dans le cadre de sa restructuration financière. La première émane des créanciers obligataires et prévoit un apport de liquidités exclusivement en dette. La seconde provient de la société Ycor et combine apports exclusivement en capital et synergies industrielles.

Solocal soutient celle d'Ycor, "seule proposition, à ce stade, de nature à assurer sa pérennité et pouvant être mise en œuvre avec le soutien des prêteurs senior".

Dilution massive en vue

"L'offre d'Ycor, en plus de proposer une réduction substantielle de la dette dont le poids était devenu écrasant et de sécuriser la liquidité du groupe, devrait permettre à Solocal de bénéficier des solutions et des expertises développées par cet acteur depuis plusieurs années et de dégager des synergies dans un horizon de temps court ", appuie Cédric Dugardin, directeur général de Solocal.

Si l'offre est acceptée, Ycor deviendrait ainsi l'actionnaire majoritaire du groupe à hauteur de 76% du capital et les actionnaires actuels de Solocal Group seraient massivement dilués puisque leurs actions existantes représenteraient moins de 1% du capital.

