Solocal: a nommé un nouveau Directeur Général

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Solocal Group a nommé Cédric Dugardin aux fonctions de Directeur Général. Il succèdera à Hervé Milcent qui quittera ses fonctions le 21 novembre 2023.



Cédric Dugardin, administrateur du Groupe depuis le mois de juin 2023, continuera d'exercer ses fonctions actuelles d'administrateur.



Philippe Mellier, Président du Conseil déclare : ' Le choix du Conseil d'administration s'est naturellement porté sur Cédric Dugardin, en raison de sa connaissance du Groupe et de sa capacité à évoluer dans des contextes complexes et de

transition. Il poursuivra les discussions avec les créanciers, étudiera les différentes options dans

l'intérêt du Groupe et s'attellera à initier un nouvel élan. '



Cédric Dugardin affirme ' Je mesure les enjeux et la responsabilité qui seront les nôtres dans les mois à venir '.





